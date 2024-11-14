Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


14 Kasım 2024 10:53
Acil Haciz icra hakkında

Arkadaşlar 3 bankada icra haciz durumum mevcut tebligat geldi tazyik hapsi gibi mevzular da var anca maaş aldığım bankayı verebiliyorum kasıtlı bir durum yok bir sorun olur mu?


debug
Genel Müdür
14 Kasım 2024 11:01

ödemeyi taahhüt ettiğinize dair imza atmadıysanız hiç bir şey olmaz. Maşşınızın 1/4'ü kesilir. Diğer dosyalar sırada bekler biri kapanınca diğer dosyanın ödemesine geçer.


bahar yılmaz33
Aday Memur
14 Kasım 2024 12:12

benimde yaklaşık 10-12 dosyam var 1 tanesi kesiliyor şu an. meblağın çok yüksek olması sıkıntı olur mu memuriyet açısından

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