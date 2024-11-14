Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


14 Kasım 2024 12:02
Ogretmenlikten memurluga nasıl gecilir

Gecen varsa süreç nasıl işler arkadaşlar

Çok Yazılan Konular

Hangi Sendikayı Tercih Etmeliyim?Yüksek lisans doktora yapanlara hizmet puanı geri verilmeliAcilde verilebilecek rapor hak.İl dışından alınan raporUzman ve başöğretmenlik te askerlik süresinin sayilmamasiİlksan İkraz Limiti YükseltmeBİLSEM'de çocuğum var. Norm Fazlası!Meb Güvenlik Soruşturmasıİmkansızı istemekNorm fazlası resen atama

Sözlük

Maden suyu 1 Tosuncuk 1 Metafelsefe 1 bebeği mıncıklayarak sevmek 1 Uranüs 1 dolandırıcılık 3 apocalypse z 1 bebek fabrikası 1 badel harabul basra 1 Okullarda Ücretsiz Öğle Yemeği Önerisi 2

Son Haberler

Genç Sağlık Sendikası'nın gündemde tuttuğu '1+1' MeclisteMSB'den Bosna Hersek'te görevli personelin görüntülerine dair açıklamaKaldırımda yürürken aracın çarptığı hemşire hayatını kaybettiBir usulsüz harcama incelemesi de Beykoz BelediyesineBakan Tekin ile CHP'li vekiller arasında 'konser parası' atışması

Editörün Seçimi

TÜİK: Zamları ben yapmıyorum, iktidar yapıyor.Vefat eden babamdan dolayı yeşil pasaport alabilir miyim?Hangi Sendikayı Tercih Etmeliyim?Merkezi alımKaymakamlık sınavına TEZLİ ibaresi gelmesi.Yeni Bir Değişiklik (Akademi Giriş Sınavı)2023 model hatchback için ne önerirsiniz?Ayak mantarı için doğal yağ önerisiStresinizi nasıl yönetiyorsunuz???Kitaplardan Sevdiğiniz Cümleler