KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


14 Kasım 2024 13:06
Vatandaşın sinir uçlarıyla oynuyorlar

Osym yaptığı spekulasyonlarla adeta vatandaşın sinir uçlarıyla oynuyor bu halk nereye kadar dayanacak yaptığım araştırmalara göre server sunucuları brans bazlı sıralamaları 1 dk bile sürmeyecek süre içerisinde sıralamaları yaparmış adamlar günler geçmesine rağmen hala bir açıklama yapmadilar bu işin altında art niyet aramaya başlanacak artık 1 dk dan kısa sürede yapılacak islemi neden 10 gün gibi bir süreye uzatılır birde teknoloji çağında olduğumuz bir dönem yokssa yandaşlarınizi Manuel olarak serpistirme mi yapiyorsunuz

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