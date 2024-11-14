KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


14 Kasım 2024 13:10
P3 89 puan bir işe yarar mı???

Puanım 89 kendi bölümümden atanamıyorum en mantıklı olan nedir veya herhangi bir yer olabilir mi?


maresca0
Aday Memur
14 Kasım 2024 14:21

4001 memurluk deneyin. Çok yüksek ihtimalle atanırsınız. Bu senenin 89'u geçmiş yılların 89'una göre daha değerli.


Diotima01
Aday Memur
14 Kasım 2024 14:22

Aslında bölümüm olmazsa 4001 olur diyordum ama umutsuzluk sardı iyice talep çok olduğu için puanlar da yüksek kapatıyor

maresca0, 1 saat önce

4001 memurluk deneyin. Çok yüksek ihtimalle atanırsınız. Bu senenin 89'u geçmiş yılların 89'una göre daha değerli.


kendinemüzisyen
Aday Memur
14 Kasım 2024 14:28

bölüm nedir


SozlesmeliGenelMudur
Aday Memur
14 Kasım 2024 14:32

Aynı durumdayım Puan 89.5lere geriledi. İnşaat mühendisiyim. Var mı öneriniz ?


kendinemüzisyen
Aday Memur
14 Kasım 2024 15:17

benim önerim açıktan atamaları iyi değerlendirmeniz. merkezilerin tarihi belli. açık alımlar önemli

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