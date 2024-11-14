Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


14 Kasım 2024 13:14
Belediye memurlugu

Belediye kadrosuna memurluk için başvuru yapmak istiyorum ancak başvuru şartlarına baktığımda kadro derecesi 7 ve 8 yazıyor. Ama benim hiç memuriyet tecrübem yok. Bu kadrolara başvursam uygun olur mu


Nazz33
14 Kasım 2024 13:18

Bilgisi olan biri yardımcı olursac


YUSUF YILDIRIM
Müsteşar
14 Kasım 2024 14:01

O kadro derecesinin maaşa esas derece kademeyle ilgisi yok. Hatta sizin kadro derecesiyle hiç işiniz yok. Şartları sağlıyorsanız gönül rahatlığıyla başvurabilirsiniz. O konu Maliye Bakanlığıyla kurum arasında ya da sadece kurum içinde olan tamamen teknik bir konu.

Kadro derecesi ilerde 3 olursa yeşil pasaport almayı sağlayan derecedir.


Nazz33
14 Kasım 2024 14:27

Teşekkür ederim. &#128591;Kaç zamandır kafamı kurcaliyodu bu mesele

YUSUF YILDIRIM, 2 saat önce

O kadro derecesinin maaşa esas derece kademeyle ilgisi yok. Hatta sizin kadro derecesiyle hiç işiniz yok. Şartları sağlıyorsanız gönül rahatlığıyla başvurabilirsiniz. O konu Maliye Bakanlığıyla kurum arasında ya da sadece kurum içinde olan tamamen teknik bir konu.

Kadro derecesi ilerde 3 olursa yeşil pasaport almayı sağlayan derecedir.

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