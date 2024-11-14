Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


14 Kasım 2024 14:16
Görev Dönüşü Permi
Yurt dışı görev dönüşü permi hakkını kullanmak istemeyen varsa satın almak isterim , ilgileneler [email protected] üzerinden iletişime geçerse sevinirim ..

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