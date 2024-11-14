Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


14 Kasım 2024 14:23
4005 TÜBİTAK projesi doçentlik için Mühendislikte puanı olur mu

Hocalarım, Mühendislik alanı için doçentlikte ya da atama yükseltmelerde 4005 (4005 - Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Destekleme Programı) projeleri puanlanıyor mu?

Deneyimli hocalarım cevap verebilirse çok sevinirim. Teşekkürler.

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