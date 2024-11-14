Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


14 Kasım 2024 14:37
3+1 sözleşmeli personel sözleşme süresi

Arkadaşlar ben nisan ayında bir devlet hastanesine sonra olarak atandım fakat beni farklı bir yere verdiler. Destek personeli (şoför ) olarak geçiyorum. Malum sözleşmeliyiz 3 yıl. Bu sözleşme her yıl yenileniyor mu yani her sene imza atıyor muyuz? Yoksa 3 yıl sonunda mı. Bir de idare isterse seninle sözleşme yenilemiyorum deyip kapı dışarı edebilir mi? Aydınlatırsanız çok mutlu olurum

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