KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


14 Kasım 2024 14:38
Koruyucu Giyim Yardımı Adaletsizliği!!!!

Koruyucu Giyim Yardımını 2024 yılında alan kurumlar varken, DSİ'nin alamayacak olması adaletsizlik değil de nedir? Kamuda bu kadar adaletsizlik olmaz alan kurumların personeline rücu ettirilsin o zaman !


SozlesmeliGenelMudur
Aday Memur
14 Kasım 2024 14:42

Bildiğim kadarıyla KGM personeli aldı. Onlara da rücu ettirilsin.

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