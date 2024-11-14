KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Öğretmenlik Mezunları
Editörler : Pangaea


14 Kasım 2024 14:44
Akademiye Giriş Sınavı

Herkese merhaba. Ösym'nin dün açıkladığı takvimde 13 Temmuz'da Akademiye giriş sınavı görünüyor. Kpss ise eylül ayında görünüyor.

Yeni sistemi anlamakta güçlük çektiğim için soruyorum. Artık öğretmenler kpssye girmeyecek ve akademiye giriş sınavı sonucuna göre mi atamaları olacak?

Bilen varsa ve bilgisini paylaşırsa çok mutlu olurum.

Sevgiler.


birgaripsözleşmeli00
Aday Memur
14 Kasım 2024 15:26

evet artık ags ve öabt sınavı ile öğretmen alımı olacak


birgaripsözleşmeli00
Aday Memur
14 Kasım 2024 15:27

kpss kaldırılmadı diğer memurluklar için devam ediyor ama öğretmenleri ilgilendirmiyor artık

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