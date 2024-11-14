KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


14 Kasım 2024 15:15
P3 Puanım 0.9 puan düştü sıralama ne kadar değişir

Merhaba arkadaşlar. P3 puanım soru iptalleri öncesi 87.6 idi, şu an 86.7 oldu. Branş sıralamalarında işletmede 129 diye anımsıyorum M7de 350-440?? civarındaydı.

Ne kadar geriye düşmüşümdür aralıkta atanabilir miyim?

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