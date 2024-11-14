Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


14 Kasım 2024 15:17
Koruyucu Giyim Yardımı Adaletsizliği!!!!

Koruyucu Giyim Yardımını 2024 yılında alan kurumlar varken, DSİ'nin alamayacak olması adaletsizlik değil de nedir? Kamuda bu kadar adaletsizlik olmaz alan kurumların personeline rücu ettirilsin o zaman ! Bildiğim kadarıyla KGM personeli aldı. Onlara da rücu ettirilsin.


kitbm
Aday Memur
14 Kasım 2024 15:35

ne alakası var. sağlık bakanlığı MEB hiçbir zaman almadı.

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