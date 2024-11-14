Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


14 Kasım 2024 16:18
YÖK ünvan değişikliği sınavı inşaat mühendisliği
Merhaba. Yök ün son yaptığı sınavda inşaat mühendisliği ünvanından giren var mı acaba.

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