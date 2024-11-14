Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


14 Kasım 2024 16:47
657 ve KİT

2022 kpss puanımla 657 ye tabi devlet memuru olarak atandım.Usulüne uygun olarak aday memur iken istifa edip 399'a tabi Kite geçtim ve memnun değilim eski 657 ye tabi olan kurumuma dönmek istiyorum.657 de aday memur istifa ederse idare kabul ettiği takdirde 6 ay sonra eski kurumuna dönebilir ibaresi mevcut.Kit kurumlarında ise 3 yıl başka kurumu atanamaz şartı var.Bu başka bir kurum değil istifa ettiğim kurum.Ayrıca kanun ve khk olarak baktığımızda kanun daha üstün.Bu hususta yardımcı olabilir misiniz?

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