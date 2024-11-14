Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


14 Kasım 2024 16:53
Yurt dışı görevlendirme

Yurt dışına hemen hemen tüm bakanlıklar isteğe bağlı görevli personel yolluyorlar. Diplomatlar ve sınırda koruma asker harici neden böyle şeylere yüklü para ödeniyor örnek ögretmen ne işi olur yabancı ülkede. Hem euro bazlı dışarıda hem tl bazlı içeride ücret ödeniyor anlamış değilim

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