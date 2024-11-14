KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Öğretmenlik Mezunları
Editörler : Pangaea


14 Kasım 2024 16:54
2024 yılı 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması
Arkadaşlar hangi ile, kaç öğretmen, hangi branştan atanacak. Bilgisi olanlar paylaşabilir mi.

Çok Yazılan Konular

2024 7-8bin öğretmen alımı Akademiye Giriş SınavıGeçmişte intihar teşebbüsü memurluğa engel mi?Bir tek ben mi akademinin olumlu olduğunu düşünüyorum20 bin atama

Sözlük

Uranüs 1 yol arkadaşı 1 Metafelsefe 1 yoros kalesi 1 uyuyunca sözlüğe yazamamak 1 apocalypse z 1 kalorifer peteklerini sadece 1 odada açan aile 1 badel harabul basra 1 cahil cesareti 1 kolik 1

Son Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile bir araya geldiEbrar Sitesi davası 23 Ocak'a ertelendiTBMM Dışişleri Komisyonu 7 kanun teklifini kabul ettiTürkiye ile Katar arasında 8 anlaşma imzalandıASELSAN 49 yaşında

Editörün Seçimi

TÜİK: Zamları ben yapmıyorum, iktidar yapıyor.Vefat eden babamdan dolayı yeşil pasaport alabilir miyim?Hangi Sendikayı Tercih Etmeliyim?Merkezi alımKaymakamlık sınavına TEZLİ ibaresi gelmesi.Yeni Bir Değişiklik (Akademi Giriş Sınavı)2023 model hatchback için ne önerirsiniz?Ayak mantarı için doğal yağ önerisiStresinizi nasıl yönetiyorsunuz???Kitaplardan Sevdiğiniz Cümleler