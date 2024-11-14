Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


14 Kasım 2024 18:23
Müfettiş Ydk'na sevk etti

yaklaşık bir yıl önce ifade verdim. adli kyok çıktıktan sonra idari açılmış. bulgu olarak: birkaç yaygın kod ve "ad" var en son 2013 de. bir de tanık beyanı var tanımadığım biri tarafından sohbette görüldü demiş biri. son savunma için tebliğ yaptılar yüz yüze son savunma yapmak istedim. bu durumda; -ydk son savunmada fiziki delil bulunmamasına rağmen aleyhte karar verebilir mi? -bahsettiğim bulgular aleyhte karar verilmesine sebep olabilir mi? - son savunma aşamasında avukata ihtiyaç duyar mıyım? Kimse kimseyi bilmez herkes kendini bilir elbette ancak zor bir süreç. Tertemiz olduğunu bildiği halde bu zorbalıkla karşı karşıya kalan herkes adına adalet diliyorum.

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