Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


14 Kasım 2024 19:01
Adalet kart

Adalet kartlar polis çevirmelerinde de geçerli midir acaba? Göstermek yeterli olur mu?


general222
Aday Memur
14 Kasım 2024 20:10

Tabiki olur. KOSKOCA Adalet bakanlığı personelisin, adalet kartın açamadığı kapı yoktur bu ülkede.

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