Kamu Personeli \ Kadrolu işçiler ile taşeron firma personeli
Editörler : crops35


14 Kasım 2024 19:24
Tcdd 195 işçi alımı

Mulakata giren arkadaşlarım ne zaman açıklanacak bu sonuçlar varmi bir bilgisi olan hayırlı günler.

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