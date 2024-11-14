Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


14 Kasım 2024 19:29
Eş durumu tayin

Ben 2023 nisan tarihinde bir büyükşehir belediyesine 657ye tabi memur olarak atandım eşim öğretmen olarak atanacak ama maalesef yaşadığımız ile yakın bir il tercih listesinde yer almadı. En kolay hangi şekilde aile birliğini sağlayabiliriz?

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