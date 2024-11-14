Eş durumu tayini

Merhaba arkadaşlar. Ben 45A sözleşmeli 3+1 olarak atanmış sağlık teknikeriyim. Nişanlım polis memuru ve doğu görevini yeni tamamladı ve tayini İstanbula çıktı yakın dönemde ve orada başlangıç yaptı. Yakın zamanda evlilik durumumuz var fakat tam olarak ne ile karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Araştırmalarım neticesinde ben kadro olarak eşime bağlıyım yani sözleşmeli olsam da eş durumundan İstanbul'a gidebiliyorum. Ancak İzmir'de kalmak istiyoruz. Tam olarak nasıl oluyor yani biz uygun kadro varsa İzmir'de kalmak istiyoruz diye belirtebiliyor muyuz? Yoksa sen İstanbul'a gidebiliyorsun ve eşine tabisin diyerek red mi veriliyor? Bilgisi olan varsa yazabilir mi? Bu konularda kesin bilgiye bakanlığı arayarak mı ulaşabilirim? Şimdiden çok teşekkür ediyorum yanıtlarınıza

Merhaba arkadaşlar. Ben 45A sözleşmeli 3+1 olarak atanmış sağlık teknikeriyim. Nişanlım polis memuru ve doğu görevini yeni tamamladı ve tayini İstanbula çıktı yakın dönemde ve orada başlangıç yaptı. Yakın zamanda evlilik durumumuz var fakat tam olarak ne ile karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Araştırmalarım neticesinde ben kadro olarak eşime bağlıyım yani sözleşmeli olsam da eş durumundan İstanbul'a gidebiliyorum. Ancak İzmir'de kalmak istiyoruz. Tam olarak nasıl oluyor yani biz uygun kadro varsa İzmir'de kalmak istiyoruz diye belirtebiliyor muyuz? Yoksa sen İstanbul'a gidebiliyorsun ve eşine tabisin diyerek red mi veriliyor? Bilgisi olan varsa yazabilir mi? Bu konularda kesin bilgiye bakanlığı arayarak mı ulaşabilirim? Şimdiden çok teşekkür ediyorum yanıtlarınıza