KPSS ve diğer sınavlar \ Diğer Sınavlar (AÖF, ALES, DGS, SMMM, İSG, YDS, YÖKDİL)
Editörler : F16 Gökçen


14 Kasım 2024 20:23
AÖF İK yönetimi kaynak önerisi

Herkese iyi akşamlar,

Aöf insan kaynakları yönetimi dersi için kaynak kitap arayışındayım. Eskiden Murat Yayınları vardı fakat sanırım artık o hizmet vermiyor AÖF için. Bu bölümü okuyan ya da başka bölümler de yararlı kaynak bulmuş olanlar varsa yardımcı olursa sevinirim.

Çok teşekkür ederim.

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