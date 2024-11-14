Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


14 Kasım 2024 20:28
2.şark

3 yıllık bir doğu ilçesinde şark görevindeyim.Ayni ilçede 1 yil fazladan yaparsam 2.şark görevim biter mi?

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