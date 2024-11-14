Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


14 Kasım 2024 21:08
Üst kurula sevk edilen rapor için kademe ilerlemesinin durdurulmasi

Merhaba.kurum amirim raporumu bulundugum il e 100 km mesafedeki başka bir şehirdeki hastaneye sevk etti ve ben Maraş depremi dolayısıyla gidemedim.bunun için kasten görevi yerine getirmemekten kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verdi.sorusturmam henüz sonuçlanmadan da sürgün etti.bu konuda Emsal kararı olan var mı.

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