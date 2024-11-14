Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm



Becayiş istiyor
14 Kasım 2024 22:41
İller arasi tayin

Merhaba İller arasi isteğe bağlı yer değiştirme atama kurasınında hastanemiz ya da müdürlük engel olabilir mi? Çalıştığımız birimin personel eksiği vs bunlara bakılıyor mu yoksa gerçekten sadece kura mı? Hastanenin başvurumuzu göndermeme/degerlendirmeme/ şerh koyma hakkı vs var mı? (diğer sağlık personeli/lisansiyer )

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