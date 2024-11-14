Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : crops35


14 Kasım 2024 23:24
Sınavsız geçiş imkanı nedir

2022'de Lisans son sınıf öğrencisiyken destek personeli olarak atandım

Sonradan hizmetli kadrosunu aldım lisans bitti bu senede tezi verince yüksek lisans bitecek. YÖK görevde yükselme sınavını geçtiğimiz pazar yaptığı için birdaha ki sınav ne zaman olur buna zaten umudum kalmadı. Kurumum lise mezunu işçileri(4d) büro personeli diye oturturken veya 4d'li teknik kadro diye sürekli işçiyi bana amir yaparken dayanacak gücüm kalmadı. Günde 5 tuvaleti 3 kere yıkadığım senaryodan nasıl kurtulabilirim. Sınavsız geçiş hakkı gibi ucundan tutabileceğim bir şey var mı 23 yaşında kel kaldım. YL bitsin direkt 12 ay askere gideceğim kurumdan uzaklaşmak için

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