Sağlık sebebi ile il merkezine tayin

Arkadaşlar merhabalar. Yaklaşık 11 yıldır muzdarip olduğum bir rahatsızlık var. Kuyruk sokumu bölgemde tespit edilemeyen bir bölgede sinir sıkışması var ve oturduğum zaman çok kötüleşiyor. Ağrı tüm vücuduma yayılan bir tipte (nöropatik ağrı) ve günde 4 saat hoplaya zıplaya yolculuk yapmaktan sakat hale geldim diyebilirim. Görev yaptığım ilçe merkeze iki saat ve ilçede tedavi görebileceğim poliklinik yok. Az evvel bir öğretmen arkadaş bu durumda sağlık raporu alırsam il merkezine geçebileceğimi söyledi. Böyle bir imkanım var mı?

Not: Ne bakanlığın, ne de hastanenin itiraz edebileceği bir durumum yok. Rahatsızlık geçmişim ve kullandığım ilaçlar durumu açıkça ortaya koyuyor. Lütfen aklınıza yanlış bir şey gelmesin.