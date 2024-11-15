Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


15 Kasım 2024 00:29
Ayni anda hem 20bin hemde norm fazlası atama

Arkadaşlar merhaba,

Cidden merak ediyorum aynı anda 20bin atama ile norm fazlası atamaları nasıl yapılıyor?

Mesela istanbulda ikside aynı gün başladı mesela norm fazlası olarak bana açılmayan okul ilk atamaya mi açıldı yada tam tesrsi??

Bugün duydum bi okul aynı anda ikisinde açılmış.


windows7
Şube Müdürü
15 Kasım 2024 00:34
herhalde ancak bu kadar saçmalanabilirdi... işl önce 20bin atamayı yapıp kalan yerlere norm fazlası atanmalıydı. daha ilginç olan bazı iller 8 kasımda yapmış bazıları 20 Kasım'da yapacak. follafoş oldu herşey

Salih3425
Aday Memur
15 Kasım 2024 00:42

Bir kadroyu birine açıp diğerine açmamak ne kanuna ne insanlığa ne de vicdana sigar

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