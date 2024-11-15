Ayni anda hem 20bin hemde norm fazlası atama

herhalde ancak bu kadar saçmalanabilirdi... işl önce 20bin atamayı yapıp kalan yerlere norm fazlası atanmalıydı. daha ilginç olan bazı iller 8 kasımda yapmış bazıları 20 Kasım'da yapacak. follafoş oldu herşey

herhalde ancak bu kadar saçmalanabilirdi... işl önce 20bin atamayı yapıp kalan yerlere norm fazlası atanmalıydı. daha ilginç olan bazı iller 8 kasımda yapmış bazıları 20 Kasım'da yapacak. follafoş oldu herşey