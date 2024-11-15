KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


15 Kasım 2024 01:40
Mızrak artık çuvala sigmiyor

Sosyal meyda da platformda denk geldim öğretmen adayı birinin açıklamasına 5000 kisi sanırım kontenjan dışı kalmış adam iki gözü iki çeşme ağlıyor yemin ederim gözlerim doldu o adamı dinlerken kac yaşında adamın ağladığını çaresizliğini görmek beni derinden etkiledi yazıktır günahtır belliki ihtiyacı var zengin olan adam bu kpss belasiyla uğraşmaz zaten mülakat nedir Allah aşkına adamı sıralamaya göre atasan olmaz mı zor bise mi örnek Türkçe 1000 kisi alcaksa Türkçe branşına sahip ilk 1000 deki adamı atamasini yap mülakat ne bu adam zaten kendini kpss de ispat etmiş işi ehline vermezseniz birtakım sorunlar meydana gelir Osmanlı döneminde duraklama ve gerileme sebeplerinden biri iltimas geçmek hakkı hak sahibine vermemek Allah sonumuzu hayır etsin kim bu arkadaşların haklarını gasp ettiyse illegal şekilde Allah her ayın 15 inde çekeceği maaşı yemeyi nasip etmesin

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