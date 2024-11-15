Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


15 Kasım 2024 09:21
Mülakat Kalksın
uzman yardımcılığında öğretmenlikte ve diğer bütün alımlarda mülakat kalkmalı emeğimizin hakkını devlet vermeli 90 alan guremezken 60 alan torpille girmemeli merkezi atama puana ve ekeğe göre atama yapılmalı

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