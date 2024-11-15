Tıbbi sekreterliğin meslek olmadığını düşünüyorum

Artık bu mesleğin yapılacak yönü kalmadı, eğer fırsatını bulabilirseniz ya kpss ile ya da kurumlararası nakil yoluyla başka bir kuruma vhki, memur gibi kadrolara geçin. Çünkü sağlık bakanlığı sözleşmeli başkan, başkan yardımcısı, uzman, hastane müdürü, hastane müdür yardımcısı gibi kadrolara tamamen sınavsız ve hiçbir kriteri olmayan kişileri atama yapıyor. Liyakat falan yok görevde yükselme sınavında ise sadece memur, vhki ve şef kadroları zaten o kadrolara geçsende yine tıbbi sekreter gibi olacaksın. Hatta bana sorarsan özel sektörde bile çalışabilirsin. Kurumda çoğu meslek gruplarının değeri yok gibi o yüzden bir an önce kurtul bence.