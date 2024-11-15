Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


15 Kasım 2024 09:51
Tıbbi sekreterliğin meslek olmadığını düşünüyorum

Bir tıbbi sekreter olarak bu meslek grubunun ne kadar saçma kullanıldığını gözlemledikçe düşüncem dahada artıyor , poliklinikte çalışıyorsunuz kimse size saygı duymuyor ne hastalar ne çalışanlar ikiside doktorun önünde el pençe , idari birimde çalışıyoruz dosya işlerini herkes gözünde büyütüyor sanki üst yazı yazmak çok zor yıl sonu mali bütce raporu yapmak zor gibi herkes üflüyor püflüyor dünyalara sahipmiş gibi takılıyor kadrosuda işçi kadrosu , hiyerarşi sorunu mevcut bakanlıkta bir tibbi sekreter durduk yere müdür olabiliyor aniden veya biyere daire başkanı gerçekten bu durumlar neticesinde benim düşüncem böyle sizce nasıl?


berkehan81
Şube Müdürü
15 Kasım 2024 10:39

Artık bu mesleğin yapılacak yönü kalmadı, eğer fırsatını bulabilirseniz ya kpss ile ya da kurumlararası nakil yoluyla başka bir kuruma vhki, memur gibi kadrolara geçin. Çünkü sağlık bakanlığı sözleşmeli başkan, başkan yardımcısı, uzman, hastane müdürü, hastane müdür yardımcısı gibi kadrolara tamamen sınavsız ve hiçbir kriteri olmayan kişileri atama yapıyor. Liyakat falan yok görevde yükselme sınavında ise sadece memur, vhki ve şef kadroları zaten o kadrolara geçsende yine tıbbi sekreter gibi olacaksın. Hatta bana sorarsan özel sektörde bile çalışabilirsin. Kurumda çoğu meslek gruplarının değeri yok gibi o yüzden bir an önce kurtul bence.

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