Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


15 Kasım 2024 10:19
Kadro Derece ve Terfi Hakkında

Merhaba. Sağlık Bakanlığı'nda 9 yıldır memurum. VHKİ olarak görev yapıyorum. İlk atamam lise olarak gerçekleşti. 12/2 ile başladım. Daha sonra ön lisans bitirip 657 S.K. 36. MD. A BEND. 12-D FIK. (ÖĞRENİM DEĞİŞİKLİĞİ) maddesinden yararlandığım için kadro derece ve terfi durumumda düşme oldu. Sorum şu. Şimdi ben lisans tamamlamak istesem, DGS ile Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans bölümünü okusam, yine aynı şekilde mezun olduğumda şu anki 5/1 dereceme kadro derece veya terfi gelir mi? Bilgi verirseniz sevinirim. Teşekkürler.

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