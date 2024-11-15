Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


15 Kasım 2024 12:47
hem mübaşir hem hizmetli başvuru yapabilir miyim
puanım 81.75 üniversite de adalet bölümünü okudum hem mübaşir hem hizmetli başvuru yapabilir miyim

Çok Yazılan Konular

4B Memurlukta aday memurluk var mı?4B Sözleşmeli personelin askere gitmesi4b sözleşmenin idare tarafından yenilenmemesi durumunda bekleme süresiEş durumu tayini hakkındaKadro Almak İstemeyenler 4B'liye ne olacak.Kitten üniversiteye naklen geçiş

Sözlük

yaka kartı 1 badel harabul basra 1 Metafelsefe 1 uyuyunca sözlüğe yazamamak 2 Dame 1 yks 2025 1 En az çaba kuralı 1 İmparator penguen 1 hepatit 1 kodlama 1

Son Haberler

MEB AGS'de çıkacak soru sayısı ve kapsamıEv arkadaşlarının banyo sırası kavgası cinayetle bittiSivil Havacılık Genel Müdürlüğünün yapay zeka uygulamalarına tam notİstanbul'da 60 adrese eş zamanlı baskın: 85 kadın kurtarıldıİzmir'de 2 kişinin öldüğü elektrik faciasında tahliye kararı

Editörün Seçimi

2024 Kasım maaşlarımızı yazalımTÜİK: Zamları ben yapmıyorum, iktidar yapıyor.Vefat eden babamdan dolayı yeşil pasaport alabilir miyim?Hangi Sendikayı Tercih Etmeliyim?Merkezi alımKaymakamlık sınavına TEZLİ ibaresi gelmesi.Yeni Bir Değişiklik (Akademi Giriş Sınavı)2023 model hatchback için ne önerirsiniz?Ayak mantarı için doğal yağ önerisiStresinizi nasıl yönetiyorsunuz???