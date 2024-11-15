Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


15 Kasım 2024 14:04
Yeni atanan sözleşmeli öğretmen ücretsiz izin alabilir mi?

İlk Atamayla farklı bir ile atanma durumunda ücretsiz izin alabilir miyim? 8 aylık çocuğumuz var eşimin iş durumundan dolayı 1 seneden önce atama durumu gerçekleşmeyecek. En az 1 yıl izin alınabilir mi izin dönüşü aynı okulda kadrom devam eder mi?


Kuskusuz
Genel Müdür
15 Kasım 2024 14:23

Yok hocam


wilson41
Aday Memur
15 Kasım 2024 14:31

Teşekkürler

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