KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


15 Kasım 2024 14:29
Emlak yönetimi mezunları siralamaniz kaç?

Merhaba benim puanım 84

Emlakdan ocakta mezunum nasipse sıralamam 77

Çevre ve şehircilik bakanlığı ne zaman alıma çıkar tahmini olanlar varmı?

Büro yönetimi mezunuyum orda 410 siramam


Karbeyazi
15 Kasım 2024 14:36

Güncellll

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