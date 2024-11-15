Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


15 Kasım 2024 14:42
eğitim durumundan tayin

merhaba başlıktada belirttiğim üzere eğitim durumundan tayinhakkında bir sorum var.sağlık bakanlığında 45/A sözleşmeli personel olarak nisan ayında atandım.önümüzdeki yıl üniversite sınavına girip eğitim durumundan tayin isteyebilir miyim? sözleşmeli personelin eğitim durumundan tayin isteme hakkı varmı? veya atandığın yerde belli süre çalışma şartı vs. var mı? bilgisi olan varsa yardımcı olursa sevinirim.ona göre sınava hazırlık yapmayı planlıyorum da.saygılar...

Çok Yazılan Konular

kadroya gecis sonrasi kidem dereceistifa sonrası geri dönüş Deprem tayini geri dönüş hkAsm geçiş onay hakkında Sağlık Bakanlığı Gih Sınıfı İl içi tayin hakkıDeprem sonrası eski çalıştığın yere geri dönüş tayiniÜnvan değişikliği sınavı3+1 sözleşmeli personel sözleşme süresiİller arasi tayinTıbbi sekreterliğin meslek olmadığını düşünüyorum

Sözlük

Dağınıklık 1 Eniac 1 unutulmaz dizi/film müzikleri 2 hayırlı cumalar 1 aç karnına kahve içmek 1 yks 2025 1 Adam dediğin 1 bebek fabrikası 1 cada minuto cuenda 1 kıyaslamak 1

Son Haberler

ÖSYM, 50'nci yılını fidan dikerek kutladıHalı saha maçında ölüm43 kişinin öldüğü apartmanın yıkılmasıyla ilgili 4 sanığa davaGazze'de 406 günlük israil saldırılarında can kaybı 43 bini aştıNaci Görür fay hattı olmayan Rize'deki depremin sebebi açıklandı

Editörün Seçimi

2024 Kasım maaşlarımızı yazalımTÜİK: Zamları ben yapmıyorum, iktidar yapıyor.Vefat eden babamdan dolayı yeşil pasaport alabilir miyim?Hangi Sendikayı Tercih Etmeliyim?Merkezi alımKaymakamlık sınavına TEZLİ ibaresi gelmesi.Yeni Bir Değişiklik (Akademi Giriş Sınavı)2023 model hatchback için ne önerirsiniz?Ayak mantarı için doğal yağ önerisiStresinizi nasıl yönetiyorsunuz???