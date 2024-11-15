P3 79 ile merkezi atama?

Yönetim Bilimleri mezunuyum P3 puanım 79 sıralamam 68 bin sizce Ankara için merkezi atamada şansım olur mu? Bilgisayar işletmenliği sertifikası da aldım. Kendi branşımda hiç açık pozisyon olmuyor şansım varsa sadece 4001 e mi başvurabilirim?

Yönetim Bilimleri mezunuyum P3 puanım 79 sıralamam 68 bin sizce Ankara için merkezi atamada şansım olur mu? Bilgisayar işletmenliği sertifikası da aldım. Kendi branşımda hiç açık pozisyon olmuyor şansım varsa sadece 4001 e mi başvurabilirim?