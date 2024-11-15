KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


15 Kasım 2024 14:45
P3 79 ile merkezi atama?
Yönetim Bilimleri mezunuyum P3 puanım 79 sıralamam 68 bin sizce Ankara için merkezi atamada şansım olur mu? Bilgisayar işletmenliği sertifikası da aldım. Kendi branşımda hiç açık pozisyon olmuyor şansım varsa sadece 4001 e mi başvurabilirim?

Ferhat23232323
Memur
15 Kasım 2024 15:16

4001 den üzgünüm imkanı yok.Cok alım yapılan yerlerin mubasirligi ya da Ankara dışında istediğiniz bir yerin katipligine başvurabilirsiniz ancak


ers93
Aday Memur
15 Kasım 2024 15:32
Branşlar neden gecikti arkadaşlar
Toplam 2 mesaj

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