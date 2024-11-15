Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


15 Kasım 2024 14:47
Vakıfbank işi zora sokuyor

Vakıfbanka gittim bugün kredi yapılandırması için ıslak imzalı bordro olacakmış e bordro kabul olmuyor mu vakıfbank çalışanı varsa cevaplayabilir mi birde ilçe milli eğitim muhasebeden ıslak imzalı bordro alabilir miyim öğretmenim


beyazdag06
Şef
15 Kasım 2024 15:29
Y
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