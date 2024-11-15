Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


15 Kasım 2024 14:52
Diş Hekimliği Becaiş

Merhaba, İstanbulda diş hekimi olarak çalışıyorum, bursaya tayin olmak istiyorum , Bursa-İstanbul arası becaiş yapmak isteyen Diş Hekimi varsa ulaşabilir mi.. Detaylar özelden konuşulur.

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