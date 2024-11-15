Eş durumu, İlçeler arası resen atamada mazeret kabul edilir mi

Aile bütünlüğü açısından

-Eş durumu mazeret atama isteği

-Eş durumu zorunlu hizmet muafiyeti VARSA

Norm fazlası atamalarında yine aile bütünlüğü açısından eş durumu muafiyeti olması gerekmez mi? Böyle bir şey açık açık belirtilmiyor norm fazlası ataması kılavuzunda ama mantıken eşle aynı ilçede çalışma durumu dikkate alınmaz mı?

Alınmazsa da davalık bir durum olmaz mı?

(Yani eşler ayrılınca tekrar eş durumuyla atama isteğinde bulunulacak ya, "Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu durumu")