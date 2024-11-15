Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


15 Kasım 2024 15:45
polsan b tipi geçiş
Az önce mesaj geldi polsan b tipine geçişle alakalı talepler toplanıyormuş. Ben zorunlu üyeyim b tipi ne oluyor anlayan var mı

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