Gündem \ Siyasi, Tarihi ve Dini konular
Editörler : E.Kayı Han


15 Kasım 2024 16:03
Mansur'a saldırdıkça tam tersine oyu artıyor

vay neymiş mansur baba halk konserine şu kadar para vermiş

vay neymiş millet aç gezerken bu paraların konsere verilmesi ahlaki değilmiş !

siz mansur babaya böylesine saldırmaya devam edin sonunda 23 yıllık iktidarınız nasıl yıkıldığını görürsünüz.

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