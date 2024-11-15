Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


15 Kasım 2024 16:25
Eyy EÜAŞ neyi bekliyorsun!
Evrak teslim edeli 3 aydan fazla oldu. Neden çağırmıyor bunlar.

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