KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


15 Kasım 2024 16:43
Milli Saraylar İdaresi Büro Personeli Maaş ve İmkanlar

Merhaba arkadaşlar.

Milli Saraylar İdaresi ilan açmış. Acaba büro personeli maaşları hakkında net bilgisi olan var mı, lojman/yemek vb. imkanları nedir ne değildir ve yapıyorlarsa unvan değişikliği sınavını ne sıklıkla yapıyorlar biliyor musunuz? İstanbul olduğundan insan rahatça başvuramıyor, bir de Avrupa yakası malum...


Sansasyonell
Aday Memur
15 Kasım 2024 17:00

2023 ocakta bu kurumdaki memur maaşı 13 binmiş, o zamanlar düz memur maaşı 12.600 falandı. En düşük memur maaşından 400-500 tl fazla alıyolar, tahminen şu an 40-42 bindir ve istanbul için asla yetmeyeceğini düşünüyorum. Deprem riski cabası zaten


lethediane
Aday Memur
15 Kasım 2024 17:16

KTB dışında en çok hayal ettiğim ama İstanbul olduğu için pek sıcak bakamadığım bir kurum. 40-42 bin bandı çok zor...

Peki bir şey soracağım bu ilan özelinde değil ama bu tür ilanlarda sözleşmeli 657 dediğinde başvurur ve oldu ki kazanırsam daha sonra merkezi atamadan yararlanabiliyor muyum?

Sansasyonell, 1 saat önce

2023 ocakta bu kurumdaki memur maaşı 13 binmiş, o zamanlar düz memur maaşı 12.600 falandı. En düşük memur maaşından 400-500 tl fazla alıyolar, tahminen şu an 40-42 bindir ve istanbul için asla yetmeyeceğini düşünüyorum. Deprem riski cabası zaten


Sansasyonell
Aday Memur
15 Kasım 2024 17:26

Evet açıktan atama olduğu için yararlanırsınız. Ama diyelim ki merkezi atamada tercih verdiniz, gittiniz veya gitmediniz fark etmez, o kpss puanıyla tekrar merkezi atamaya başvuru yapamıyorsunuz

lethediane, 57 dk. önce

KTB dışında en çok hayal ettiğim ama İstanbul olduğu için pek sıcak bakamadığım bir kurum. 40-42 bin bandı çok zor...

Peki bir şey soracağım bu ilan özelinde değil ama bu tür ilanlarda sözleşmeli 657 dediğinde başvurur ve oldu ki kazanırsam daha sonra merkezi atamadan yararlanabiliyor muyum?


lethediane
Aday Memur
15 Kasım 2024 17:29

Anladım, çok teşekkürler cevapladığınız için.

Sansasyonell, 47 dk. önce

Evet açıktan atama olduğu için yararlanırsınız. Ama diyelim ki merkezi atamada tercih verdiniz, gittiniz veya gitmediniz fark etmez, o kpss puanıyla tekrar merkezi atamaya başvuru yapamıyorsunuz


Adanam001
Aday Memur
15 Kasım 2024 17:36
Kardeşim yapmayacağınız meslekleri veya merkezi düşüncen varsa kadro yakmaya gerek yok bırakıngerçekten gitmek isteyenler başvursun
lethediane, 44 dk. önce

Anladım, çok teşekkürler cevapladığınız için.

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