Milli Saraylar İdaresi Büro Personeli Maaş ve İmkanlar

KTB dışında en çok hayal ettiğim ama İstanbul olduğu için pek sıcak bakamadığım bir kurum. 40-42 bin bandı çok zor...

Peki bir şey soracağım bu ilan özelinde değil ama bu tür ilanlarda sözleşmeli 657 dediğinde başvurur ve oldu ki kazanırsam daha sonra merkezi atamadan yararlanabiliyor muyum?