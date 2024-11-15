Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


15 Kasım 2024 16:52
İSG Teknikerliği Bölümü Tekniker Haklarından Yararlanma Hk.

Merhaba iyi günler dilerim arkadaşlar. X Büyükşehir Belediyesi'nde Sözleşmeli Personel statüsünde Teknisyen ünvanı ile görev yapıyorum. Meslek Lisesi Metal İşleri mezunuyum. Şu anda ise İş Sağlığı ve Güvenliği Ön Lisans bölümünü bitirmek üzereyim. Sözleşmeli Personel olarak Ocak ayında son sözleşmeyi imzalayacağım. Sözleşme yapmadan önce veya yaptıktan sonra İSG Teknikerliğini bitirmem Tekniker haklarından yararlanmamı sağlar mı bilgi almak istiyorum yardımcı olabilir misiniz rica etsem

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