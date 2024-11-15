Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


15 Kasım 2024 18:28
1.grup sürücü ?
merhaba ehliyetimi yenilerken sağlık raporu aldım.raporu alma aşamasında psikiyatri doktoru bana önceden ağır bir ilaç yazmıştı ve ben onu hiç kullanmadım .anksiyete tedavisi görüyorum.sistemde ilaç gözüktüğü için sağlık raporunda 1.grup sürücü yazıyor .belli araçları kullanamıyorum .bu durumda bu rapor ile ileri de atanma durumunda sıkıntı olur mu?

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