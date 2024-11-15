merhaba ehliyetimi yenilerken sağlık raporu aldım.raporu alma aşamasında psikiyatri doktoru bana önceden ağır bir ilaç yazmıştı ve ben onu hiç kullanmadım .anksiyete tedavisi görüyorum.sistemde ilaç gözüktüğü için sağlık raporunda 1.grup sürücü yazıyor .belli araçları kullanamıyorum .bu durumda bu rapor ile ileri de atanma durumunda sıkıntı olur mu?

merhaba ehliyetimi yenilerken sağlık raporu aldım.raporu alma aşamasında psikiyatri doktoru bana önceden ağır bir ilaç yazmıştı ve ben onu hiç kullanmadım .anksiyete tedavisi görüyorum.sistemde ilaç gözüktüğü için sağlık raporunda 1.grup sürücü yazıyor .belli araçları kullanamıyorum .bu durumda bu rapor ile ileri de atanma durumunda sıkıntı olur mu?