Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


15 Kasım 2024 19:07
Yönetmelik cumhurbaşkanlığına gönderilmiş bugün yarın yayımlanacakmis.

Yönetmelik cumhurbaşkanlığına gönderilmiş bugün yarın yayımlanacakmis. kaynak meclisten çaycı dayi:)


uca
Daire Başkanı
15 Kasım 2024 19:08

uzman-ve-basogretmenlik-sureci


yahya4155
Aday Memur
15 Kasım 2024 19:13
gerçek bir duyum mu

uca
Daire Başkanı
15 Kasım 2024 19:17

telegram grupta yazmıslar

yahya4155, 54 dk. önce
gerçek bir duyum mu

yahya4155
Aday Memur
15 Kasım 2024 19:17
umarım gerçektir
uca, 50 dk. önce

telegram grupta yazmıslar

Toplam 4 mesaj

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