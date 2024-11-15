KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Öğretmenlik Mezunları
Editörler : Pangaea


15 Kasım 2024 20:15
Görevlendirme varken ilk atama

Arkadaşlar bir proje okulunda görevlendirme olarak çalışıyorum. Bu yeni yapılacak ilk atamada okulum tercihlerde gözüküyor. Bu durumda yeni atama gelince ben eski okuluma gitmek zorunda mı olacağım ?ya da yeni atamalar ne zaman göreve başlar? Müdürümü aradım hocam onlar 4 b li onları başlatmalarını hemen olmaz sene sonunu bulur dedi. Proje atamalarının ilk atamaya açıldığını ilk kez görüyorum.

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