KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


15 Kasım 2024 20:51
ösym temyiz
bildiğiniz üzere ösym lisans kpss de 4 soruyu iptal etti ve söylentilere göre konu temyize taşındı. sizce doğru mu? ve temyiz e gittiyse sonuç ne olur

Çok Yazılan Konular

Sınav iptal olmalı.DHMİ 2024 aim isteyenlerP3 89 puan bir işe yarar mı???P3 79 ile merkezi atama?Vatandaşın sinir uçlarıyla oynuyorlarKpss de iptal edilen sorular.Yeni branş sıralamasıKpss Sınavından sonra ve tercih döneminde alınan YDS Puanının Tercihlere Etkisi Var mı?Milli Saraylar İdaresi Büro Personeli Maaş ve İmkanlarBDDK Mühendis Mülakatı Hk./Açıktan-Merkezi Atama Hk.

Sözlük

Yas nedir? 16 kadın 3 Adam dediğin 2 şam şeytanı 2 kıyaslamak 1 unutulmaz dizi/film müzikleri 2 Dame 1 mülakatta elenen şehit kızı 2 Karbon yutağı 1 Anam cara 1

Son Haberler

Mehmet Şimşek: 2026 yılı, enflasyonun tek haneye gittiği istikrar dönemi olacakMarmaray istasyonunda güvenlik görevlisini bıçaklayan sanığın duruşması ertelendiMalatya'da korkutan depremGalatasaray'dan Icardi ve Jakobs'un sağlık durumuna ilişkin açıklamaEşini bıçakla yaralayan kadın, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Editörün Seçimi

2024 Kasım maaşlarımızı yazalımTÜİK: Zamları ben yapmıyorum, iktidar yapıyor.Vefat eden babamdan dolayı yeşil pasaport alabilir miyim?Hangi Sendikayı Tercih Etmeliyim?Merkezi alımKaymakamlık sınavına TEZLİ ibaresi gelmesi.Yeni Bir Değişiklik (Akademi Giriş Sınavı)2023 model hatchback için ne önerirsiniz?Ayak mantarı için doğal yağ önerisiStresinizi nasıl yönetiyorsunuz???