ösym temyiz

bildiğiniz üzere ösym lisans kpss de 4 soruyu iptal etti ve söylentilere göre konu temyize taşındı. sizce doğru mu? ve temyiz e gittiyse sonuç ne olur

bildiğiniz üzere ösym lisans kpss de 4 soruyu iptal etti ve söylentilere göre konu temyize taşındı. sizce doğru mu? ve temyiz e gittiyse sonuç ne olur