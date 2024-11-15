KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


15 Kasım 2024 21:44
2024/2 DHMİ Apron Memurluğu

Apron memurluğu bekleyen arkadaşlar aralık atamasıyla ilgili düşünce yada duyumlarınız nelerdir?

Çok Yazılan Konular

Sınav iptal olmalı.DHMİ 2024 aim isteyenlerP3 89 puan bir işe yarar mı???P3 79 ile merkezi atama?Vatandaşın sinir uçlarıyla oynuyorlarKpss de iptal edilen sorular.Yeni branş sıralamasıKpss Sınavından sonra ve tercih döneminde alınan YDS Puanının Tercihlere Etkisi Var mı?Milli Saraylar İdaresi Büro Personeli Maaş ve İmkanlarBDDK Mühendis Mülakatı Hk./Açıktan-Merkezi Atama Hk.

Sözlük

Karbon yutağı 1 ödemeler dengesi 1 unutulmaz dizi/film müzikleri 2 İmparator penguen 1 badel harabul basra 1 Adam dediğin 2 kadın 3 En az çaba kuralı 1 hayırlı cumalar 1 kalorifer peteklerini sadece 1 odada açan aile 1

Son Haberler

Mehmet Şimşek: 2026 yılı, enflasyonun tek haneye gittiği istikrar dönemi olacakMarmaray istasyonunda güvenlik görevlisini bıçaklayan sanığın duruşması ertelendiMalatya'da korkutan depremGalatasaray'dan Icardi ve Jakobs'un sağlık durumuna ilişkin açıklamaEşini bıçakla yaralayan kadın, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Editörün Seçimi

2024 Kasım maaşlarımızı yazalımTÜİK: Zamları ben yapmıyorum, iktidar yapıyor.Vefat eden babamdan dolayı yeşil pasaport alabilir miyim?Hangi Sendikayı Tercih Etmeliyim?Merkezi alımKaymakamlık sınavına TEZLİ ibaresi gelmesi.Yeni Bir Değişiklik (Akademi Giriş Sınavı)2023 model hatchback için ne önerirsiniz?Ayak mantarı için doğal yağ önerisiStresinizi nasıl yönetiyorsunuz???